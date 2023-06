Cinzia Napoli è la nuova responsabile di Azzurro Donna • Terzo Binario News

Nominata dalla coordinatrice regionale Moira Rotondo

Cinzia Napoli è la nuova responsabile di Azzurro Donna. La civitavecchiese già assessore ai servizi sociali è stata nominata dalla coordinatrice regionale Moira Rotondo.

La Napoli guiderà quindi il movimento cittadino delle donne di Forza Italia cercando di ampliare e diffondere i valori del partito azzurro.

“Ringrazio la coordinatrice regionale Moira Rotondo – ha spiegato la Napoli – per questa grande responsabilità e la Presidente Nazionale di Azzurro Donna onorevole Catia Polidori.

Ci impegneremo per crescere ancora di più”.

“Cinzia è un capitale del nostro partito che ha lavorato moltissimo nel suo assessorato. Il frutto del suo lavoro si vede tutt’ora come leggo dai numerosi articoli” ha dichiarato Roberto D’Ottavio. “Il tuo costante impegno nel sociale unito alla tua considerevole esperienza, sono certa che rappresenteranno per noi un valore aggiunto” dichiara Moira Rotondo.

La Napoli succede a Deborah Zacchei.