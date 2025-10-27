Brancamenta, l’amaro alla menta che ha inventato la bevuta ghiacciata • Terzo Binario News

Quando si parla di freschezza estrema, di sensazioni che attraversano i sensi e di brivido di piacere, è impossibile non pensare a Brancamenta: l’ amaro alla menta che ha inventato la bevuta ghiacciata. Non un semplice amaro, ma un’icona, il re della bevuta ghiacciata, da gustare solo sottozero per vivere un’esperienza intensa e memorabile.

Fin dalla sua nascita negli anni Sessanta, Brancamenta ha rappresentato un’idea di piacere nuova, audace, capace di sorprendere generazioni. Dietro ogni sorso c’è un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione: la menta piperita piemontese, ingrediente principale, si fonde a un blend di erbe aromatiche, creando un gusto deciso, persistente e inconfondibile. Il colore ambrato, limpido e brillante cattura lo sguardo; il profumo balsamico avvolge i sensi; il palato scopre la dolcezza iniziale esaltata dalla menta piperita unita al sapore più intenso di liquirizia purissima e da note balsamiche, che lasciano un finale estremamente pulito e appagato.

Ma Brancamenta rivela la sua vera essenza solo a una condizione: essere servito ghiacciato da freezer, con tre cubetti di ghiaccio o in un bicchiere scolpito dal ghiaccio stesso. Così ogni sorso diventa un brivido di piacere intenso che accende i sensi. Questa è la sua forza distintiva: trasformare un dopo pasto ordinario in un’esperienza sensoriale.

Il segreto di Brancamenta è racchiuso nella sua identità, un equilibrio unico di sapori e sensazioni con tre importanti caratteristiche: sentore balsamico, gusto avvolgente, essenza rinfrescante.

Non meno affascinante è la sua storia: nato negli anni Sessanta come innovazione assoluta nel mondo degli amari, si racconta che la sua musa ispiratrice sia Maria Callas, mito dalla voce sublime, adorava prendersi cura delle sue corde vocali prima di andare in scena, aggiungendo allo shot di Fernet-Branca qualche fogliolina di menta piperita. Un riferimento che racconta lo spirito del prodotto: unico, audace, senza compromessi.

Questo è il momento Brancamenta: vibrante, dedicato a chi ama vivere intensamente. Non importa la stagione, perché il piacere di Brancamenta ghiacciato è senza tempo. È un invito a fermarsi, assaporare, lasciarsi sorprendere.

Perché Brancamenta è una sensazione, un’icona che non imita e non segue: conquista chi cerca qualcosa di vero, autentico, fuori dall’ordinario.

Ghiaccio, carattere, autenticità: tutto ciò che serve è già lì, in ogni sorso. E tu… senti il brivido?