Grande successo per il Festival di Cultura Giapponese a Civitavecchia • Terzo Binario News

Tre giorni di incontri, arte e tradizioni alla Cittadella della Musica

Si è concluso con un grandissimo successo di pubblico il Festival di Cultura Giapponese, che dal 17 al 19 ottobre ha animato la Cittadella della Musica con mostre, performance, laboratori e degustazioni dedicate alla scoperta delle tradizioni e delle arti del Giappone.

Un programma ricco e articolato, che ha spaziato dai canti tradizionali e danze augurali alle dimostrazioni di arti marziali, calligrafia e cerimonia del tè, fino ai laboratori dedicati alla carta Washi e alla vestizione del kimono, coinvolgendo artisti e maestri giapponesi provenienti da tutto il territorio nazionale.

Il festival, promosso dal Comune di Civitavecchia con il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia, della Città Metropolitana di Roma Capitale e con la collaborazione di numerose associazioni culturali, ha rappresentato un ponte ideale tra culture, attirando centinaia di visitatori di ogni età.

L’Assessore alla Cultura Stefania Tinti ha espresso grande soddisfazione per l’esito della manifestazione: “Il Festival di Cultura Giapponese si è confermato un appuntamento di straordinario valore culturale e formativo. La partecipazione entusiasta di tanti cittadini e la qualità degli eventi testimoniano quanto la nostra città sia aperta al dialogo tra culture e alla valorizzazione delle diversità. Ringrazio l’Ambasciata del Giappone, la Città Metropolitana, le associazioni e tutti gli artisti che hanno reso possibile questa edizione, contribuendo a fare della Cittadella della Musica un luogo sempre più vivo e internazionale.”

Il Sindaco Marco Piendibene ha aggiunto: “Eventi come questo dimostrano la capacità di Civitavecchia di accogliere e valorizzare culture diverse, rafforzando la nostra identità come città di mare, aperta al mondo e alla conoscenza reciproca.”

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a sostenere iniziative capaci di unire arte, cultura e partecipazione, confermando il ruolo di Civitavecchia come città viva e cosmopolita.