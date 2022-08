Bracciano Ora Cambia aderisce ad Azione di Calenda • Terzo Binario News

“Si rafforza sempre di più la presenza di Azione sul territorio, nella zona di Bracciano possiamo contare sull’esperienza e la competenza di Alessandro Lagonigro e Rinaldo Borzetti, rispettivamente Presidente e Responsabile politico dell’associazione “Bracciano Ora Cambia”.

La loro conoscenza della città consentirà ad Azione di strutturarsi per offrire a Bracciano una proposta politica di spessore e contenuto, vista la sua importanza turistica, economica e sociale” così la Portavoce nazionale di Azione e Segretaria regionale del Lazio, Valentina Grippo.

Entusiasta per il suo ingresso nel partito di Carlo Calenda il Presidente dell’A.S.P Bracciano Ora Cambia Alessandro Lagonigro:“Sono molto contento di iniziare questa avventura con un Partito innovativo come Azione! Sono convinto che la Politica vera è quella che riguarda direttamente il cittadino, in grado di dare risposte serie e strutturali ai problemi degli Italiani. In Azione ho trovato una visione di Italia che mi piace, una politica utile, una progettualità a lungo termine che renderà questo Paese migliore e giusto.”

Accordo raggiunto anche grazie al responsabile politico dell’Associazione Bracciano Ora Cambia Rinaldo Borzetti: “Prima di tutto ringrazio la consigliera Valentina Grippo e la sua squadra per l’attenzione con la quale ci hanno accolto, l’aspetto che ci ha colpito positivamente è la cura con cui viene scelta la classe dirigente del partito. Dopo essere stati determinanti per la vittoria di Marco Crocicchi a Bracciano, ho scelto personalmente di aderire ad Azione con il quale condivido l’idea di Paese e la linea politica, convinto che il mio apporto possa portare benefici al nostro territorio grazie alla rete e la struttura del partito.”