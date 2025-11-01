Braccianese Claudia, Tagliani guida la battaglia per Tolfa: “La sicurezza dei cittadini viene prima dei ritardi di Città Metro” • Terzo Binario News

Forza Italia Tolfa in campo: il segretario cittadino chiede risposte immediate per la messa in sicurezza e la piena fruibilità delle Strade Provinciali.

Il consigliere comunale e segretario cittadino di Forza Italia, Alessandro Tagliani, insieme al vice Giampaolo Mura, in piena sintonia con tutto il direttivo del partito, ha presentato una mozione al Consiglio Comunale di Tolfa per sollecitare immediati interventi, da tempo promessi e mai attuati, delle strade provinciali che collegano Tolfa a Civitavecchia, a Santa severa ed a Canale Monterano, ovvero alle tre vie di collegamento con la Città Metropolitana di Roma.

Una proposta che nasce dalla volontà di mettere al centro la sicurezza, l’accessibilità e la dignità del territorio, dopo mesi di disagi e immobilismo istituzionale.

“Non possiamo più accettare che Tolfa resti penalizzata per colpa dei ritardi della Città Metropolitana. La sicurezza dei cittadini e il diritto alla mobilità vengono prima della burocrazia”, dichiara Tagliani.

Un problema che colpisce tutta la comunità

Il pessimo stato di conservazione e manutenzione delle arterie, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, sta danneggiando gravemente l’intero comprensorio e in particolare il Comune di Tolfa, sia per quanto concerne la mobilità dei residenti, sia per ciò che riguarda gli spostamenti in auto di chi vuole passare, magari con la famiglia, una o più giornate all’insegna dell’enogastronomia, dell’artigianato e della natura.

Le conseguenze di tale inefficienza dell’azione amministrativa della Città Metropolitana ricadono su famiglie, studenti e lavoratori, costretti ad autentici “viaggi della speranza”, peraltro insicuri, per raggiungere scuole, strutture sanitarie e posti di lavoro.

Con questa iniziativa, Tagliani ribadisce la necessità di intervenire su una questione che si trascina da troppo tempo, e che oggi rappresenta un rischio concreto per la sicurezza pubblica e per lo sviluppo socio-economico del territorio.

Tagliani propone inoltre l’apertura di un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, magari coinvolgendo anche la Regione Lazio, al fine di superare le difficoltà burocratiche e avviare soluzioni rapide, concrete e condivise.

Si sottolinea anche la necessità di un coordinamento tecnico tra Comune e Città Metropolitana per valutare eventuali deroghe e provvedimenti d’urgenza, così da garantire la riapertura in sicurezza delle strade provinciali.

La proposta di Forza Italia rappresenta un atto di responsabilità verso la cittadinanza, un segnale di attenzione concreta ai bisogni del territorio.

“Tolfa non può e non deve essere considerata l’ultima parte dimenticata dell’Impero Romano; ogni giorno di ritardo negli interventi è un giorno perso per le necessità dei cittadini e per la crescita della nostra comunità”, ha aggiunto Tagliani.

Il gruppo di Forza Italia invita famiglie, scuole e associazioni a sostenere questa battaglia comune, perché la mobilità e la sicurezza sono diritti fondamentali che la Città Metropolitana ha il dovere di garantire.

La mozione sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Tolfa e Tagliani auspica un voto unanime di tutte le forze politiche, per restituire finalmente al territorio risposte certe, tempi chiari e soluzioni concrete.