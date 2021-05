Borse di studio a Civitavecchia: come richiederle - Terzo Binario News

L’ufficio Pubblica Istruzione comunica che fino al giorno 11/06/2021, è possibile presentare le istanze per le borse di studio a.s. 2020/2021, esclusivamente in modalità on line.

Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Civitavecchia in possesso dei seguenti requisiti:

– Frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, di una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP;

– appartenenza a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.748,78, desunto dall’ultima attestazione in corso di validità.

Modalità di presentazione della domanda:

– i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, per accedere alla borsa di studio potranno presentare la domanda dal 10 maggio 2021 alle ore 12:00 dell’11 giugno 2021, utilizzando il modello on line disponibile al seguente link:

– https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=IOSTUDIO_2021

accessibile dal sito internet del Comune www.comune.civitavecchia.rm.it

Alla domanda dovrà essere allegato:

· attestazione ISEE

· documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età

· documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente

Importo della Borsa di Studio

La Regione Lazio ha determinato l’importo della singola borsa di studio in euro 200,00 demandando alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro la facoltà di rideterminarlo con successivo provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00, così come previsto dalle disposizioni ministeriali;

Non verranno accolte le domande prive della documentazione sopra richiesta o incomplete dei dati previsti dal modello di domanda.