La rosa bianca, omaggio di Civitavecchia alla "maestra" Carla Fracci - Terzo Binario News

“La città questa mattina ha ricordato una grande artista, grazie all’iniziativa ideata da La Lunga Prova.

“Una rosa bianca per Carla Fracci” è così partita da Civitavecchia per essere ripresa in altre piazze d’Italia, fino peraltro in Francia e Regno Unito e addirittura Thailandia.

Ringrazio gli organizzatori, le scuole di danza, la giovanissima ballerina che ha dato il toccante via, con i suoi passi, al raccoglimento per salutare questa straordinaria artista italiana”.

Ernesto Tedesco