Blue in the Face a Tolfa con L’Estate di San Lorenzo - Terzo Binario News

Una ripartenza di grande successo per la Blue in the Face, sabato sera presso il Polo Culturale di Tolfa. Una storia delicata ed allo stesso tempo forte, quella portata in scena con “L’Estate di San Lorenzo”, spaccato realistico di una famiglia italiana degli anni ‘40 alle prese con problemi grandi e piccoli.

Ciò, attraverso personaggi disegnati con veridicità e passione, interpretati da Enrico Maria Falconi, Ester Botta, Stefano e Claudio Scaramuzzino, Ramona Gargano e Martina Valentini Marinaz e capaci di coinvolgere gli spettatori in un qualcosa di quotidiano ed inusuale. Lo spettacolo nato e provato durante il lockdown, utilizzando il Web ed un crowdfunding che ne ha permesso il finanziamento delle prove, è coprodotto da Step Media, dalla stessa Blue in the Face, Andrea Leone e Claudio Monzio. Applausi ed emozioni al termine dello spettacolo, che ha saputo raccontare una pagina drammatica della storia del nostro Paese. “L’Estate di San Lorenzo” ha dunque segnato in modo decisamente positivo il ritorno della Compagnia teatrale, che ora si appresta al prossimo appuntamento, in programma per venerdì 31 luglio alle 21.30 a Civitavecchia nell’ambito della rassegna “Fuori il Traiano”.

Nell’occasione, si proporrà nell’area antistante il Traiano in corso Centocelle l’ennesima replica di “S’amavano” scritta e diretta da Falconi e che vedrà sul palcoscenico anche la stessa Gargano.