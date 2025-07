Blue Economy nel Lazio, domani conferenza in Regione • Terzo Binario News

Si terrà domani, martedì 15 luglio, alle ore 11 presso la Sala Aniene della Giunta Regionale (via Cristoforo Colombo 212), la conferenza stampa per illustrare le strategie della Regione per la Blu economy, con il Lazio prima Regione italiana per numero di imprese.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i progetti realizzati, le risorse stanziate e gli esiti del bando della Legge sul Litorale per la riqualificazione dei comuni costieri.

Interverranno:

* Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio;

* Enrico Tiero, presidente della Commissione allo Sviluppo Economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio;

* Cristiano Dionisi, presidente Piccola Industria di Unindustria;

* Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di commercio

* Daniele Sinibaldi, presidente ANCI Lazio.