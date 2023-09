Blitz contro gli occupanti abusivi di via dell’Archeologia a Roma, il rapporto della Polizia Locale • Terzo Binario News

Circa 100 gli agenti dei reparti GSSU e SPE della Polizia di Roma Capitale, coordinati dal Vice Comandante Generale, dott. Stefano Napoli, impegnati da questa mattina all’alba in una vasta operazione in via dell’Archeologia, in collaborazione con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

I controlli hanno riguardato 80 appartamenti, in cui sono state identificate 83 persone, tra cui 13 minori.

In totale 26 le persone denunciate per occupazione abusiva, in quanto trovate all’interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica prive dei necessari titoli autorizzativi.

Tuttora in corso verifiche sulla regolarità della posizione sul territorio nazionale nei confronti di tre cittadini di nazionalità straniera.