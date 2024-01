Le aziende agricole di Testa di Lepre si raccontano in Tv • Terzo Binario News

Le eccellenze di Testa di Lepre, tutte quelle aziende e attività, che producono prodotti nel settore agroalimentare si raccontano su Canale 10. Dal mese di febbraio, nel corso della trasmissione Etruria Informa, vi saranno una serie di reportage all’interno dell’aziende espressione della frazione del comune di Fiumicino. La più grande di queste è la cooperativa delle carni che nel 2024 ha raggiunto numeri record nel fatturato.

Guidata da Gianluca Di Lauro ( nella foto) , la cooperativa Testa di Lepre, ha tagliato traguardi importanti che ha ricadute sul territorio in termini occupazionali. Ma sono diverse e numerose le attività che si distinguono per qualità e tipicità, che vanno dal vino al caseario, passando per altri settori fiorenti e in forte espansione. L’idea di realizzare un focus sulle aziende del territorio è nata da presidente della Pro loco di Testa di Lepre, Luigino Conti, che negli ultimi anni con alcune manifestazioni folkloristiche ha rilanciato il nome di una località.