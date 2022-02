Biodigestore, il Sindaco di Allumiere Pasquini: “Pronti a bloccare personalmente i camion" - Terzo Binario News

Il Primo Cittadino di Allumiere in Piazza Guglielmotti contro l’ipotesi del biodigestore a Civitavecchia

È durissimo il commento di Antonio Pasquini, Sindaco del Comune di Allumiere, sceso anche lui in Piazzale Guglielmotti per manifestare contro il biodigestore che la Regione Lazio intende realizzare a Civitavecchia.

Una piazza tranquilla, senza problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico, ma che ha visto una comunità forte, coesa, pronta a scendere in piazza a tutela del proprio territorio. Presenti anche le Amministrazioni dei comuni limitrofi a Civitavecchia, intervenuti o con il proprio Gonfalone, come Santa Marinella, o con il proprio Sindaco in prima persona, come accaduto per Allumiere.

Nel dettaglio, il Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini ha dichiarato: “siamo tutti uniti, sono in rappresentanza di tutta l’Amministrazione, della Comunità Montana, dei Consiglieri. Questa è una battaglia per e del territorio nella quale non esistono bandiere di partito. Dobbiamo far capire che non siamo una colonia romana dove portare i rifiuti della Capitale, quindi il nostro è un NO irremovibile. È invece discutibilissimo il SI della Regione Lazio che nonostante i pareri negativi da parte della ASL e della Soprintendenza abbia autorizzato questo scempio per il nostro territorio. Non appena sarà pubblicata la determina dirigenziale, faremo tutto il possibile per manifestare il nostro dissenso, facendo ricorso al TAR ma scendendo in piazza e siamo pronti a fermare in prima persona i camion e le ruspe”.

“Non guarderemo in faccia a nessuno – conclude Pasquini – non mi interessa il colore politico di chi ha firmato questa determina, che rappresenta una scelta totalmente sbagliata per Civitavecchia e per il territorio. Noi siamo contrari e non ci fermerà nessuno”.