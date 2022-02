Biodigestore a Civitavecchia, il Sindaco Tedesco: “Impugneremo la determina in ogni sede competente” - Terzo Binario News

“Una scelta caduta dall’alto, un sì della Regione che coinvolge Civitavecchia in modo diretto ma interessa tutto il territorio”. Così il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco durante la manifestazione di Piazzale Guglielmotti contro l’ipotesi di un biodigestore che vuole realizzare la Regione Lazio proprio nella città del porto.

“Questa sarà una battaglia del territorio – prosegue il Sindaco – è ora di smetterla di pensare Civitavecchia ai confini dell’impero e che tutto ciò che c’è di brutto venga portato qui. Oggi vedo una città unita, una serata bellissima quella di oggi, impegnata in una battaglia per il territorio, 120tonnellate di rifiuti sono abnormi e quello avvenuto in conferenza dei servizi è grave. La politica dovrebbe fare la sua parte, noi la stiamo facendo, così come l’ha fatta la ASL e la Soprintendenza. Certamente, la Regione dovrebbe imparare a rispettare il territorio. Aspetteremo le motivazioni della determina dirigenziale, non so cosa si inventeranno nel redigerla, ma credo si sia andato ampiamente oltre il limite. Anche la ASL ha dato parere contrario per la tutela dei rifiuti e il suo parere è stato calpestato. Dalla Regione è stato dato uno schiaffo al territorio. Io credo che questo sia solo l’inizio di quanto dobbiamo fare. Non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Appena avremo in mano la determina dirigenziale avremo modo di impugnarla presso tutti gli organi preposti. Sicuramente non basterà e servirà con forza e determinazione l’intervento della politica. Non possiamo immaginare che un territorio venga superato senza colpo ferire”.