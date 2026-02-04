Biodigestore, il Pd Civitavecchia: "Sempre stati contrari" • Terzo Binario News

Questo impianto non ci piace, non lo vogliamo e non lo condividiamo.

Il Partito Democratico di Civitavecchia non ha cambiato posizione: già nel 2022 il nostro circolo contestò pubblicamente le scelte regionali sul biodigestore.

Solo venti mesi fa i cittadini di Civitavecchia hanno scelto, con il voto, un programma fondato sulla transizione energetica, sulla riconversione industriale, sulla tutela della salute e sul superamento delle grandi servitù ambientali.

Quel mandato non può essere oggi svuotato da decisioni sovracomunali.

Per il Partito Democratico di Civitavecchia il biodigestore è parte di una questione più ampia: il diritto della città a decidere il proprio futuro.

Biodigestore, phase out energetico, progetto di eolico offshore ancora fermo nelle procedure autorizzative nonostante un percorso tecnico già definito e porto di Fiumicino non sono temi separati: dicono tutti la stessa cosa, cioè se Civitavecchia può governare il proprio futuro o deve continuare a subirlo.

Saremo al fianco della città per far arrivare un messaggio chiaro: Civitavecchia è stanca di scelte calate dall’alto che contraddicono le aspettative dei cittadini.

Invitiamo cittadine e cittadini, iscritte e iscritti al Partito Democratico a partecipare all’incontro pubblico di mercoledì 5 febbraio, alle ore 17.00, presso l’Aula Pucci.

Parteciperemo all’incontro non solo per ribadire il nostro no al biodigestore, ma con lo sguardo già rivolto alla proposta di costruzione di un fronte ampio e territoriale – con cittadini, associazioni, forze sociali, istituzioni e amministrazioni vicine – per affermare un principio semplice e decisivo: i territori devono poter scegliere il proprio futuro.

Partito Democratico di Civitavecchia