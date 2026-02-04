Armi nei porti, la Usb: "II 6 febbraio manifestazione anche a Civitavecchia" • Terzo Binario News

La protesta, partita da alcuni sindacati del settore portuale attivi da tempo in diversi paesi del bacino Mediterraneo, ha visto già l’adesione di oltre 20 tra i più grandi scali marittimi europei e mediterranei.

Sono infatti previste mobilitazioni e iniziative in città portuali come Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Amburgo, Marsiglia, Genova, Livorno, Trieste e molti altri ancora. All’iniziativa hanno aderito inoltre realtà portuali statunitensi e moltissime organizzazioni attive da decenni nel campo della solidarietà e del disarmo.

Un’azione nata dall’iniziativa di lavoratori organizzati, congiunta e coordinata come non si vedeva da decenni e alla quale, ovviamente, parteciperà anche Civitavecchia.

I portuali mandano quindi un segnale di forte solidarietà internazionale contro la militarizzazione dei porti, il genocidio ancora in corso in Palestina, il traffico di armi e la corsa alla guerra a cui da tempo stiamo assistendo. Un segnale forte, inequivocabile e che ribadisce ancora una volta che i soldi pubblici non vanno sperperati per coccolare la filiera bellica o per trafficare armi, ma per la sanità, la scuola, la ricerca e la tutela di chi ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Al centro della protesta ci sono quindi anche rivendicazioni più strettamente collegate al mondo del lavoro. L’economia di guerra infatti ha già tagliato i nostri salari, eroso i nostri diritti e distrutto i servizi pubblici essenziali del nostro Paese. Lo spostamento delle risorse economiche sugli armamenti e l’industria bellica colpisce quindi gli stipendi e le condizioni di lavoro di milioni di persone e allontana al contempo la possibilità di riconoscere certe mansioni – e tra queste quelle svolte dai portuali – come lavoro usurante a fini pensionistici.

Per queste ragioni invitiamo tutte le associazioni, i movimenti, le organizzazioni sindacali, politiche, quelle del mondo delle fedi e del volontariato, a partecipare al corteo che venerdì 6 febbraio partirà dal Pincio alle ore 18.00 e che si concluderà a Porta Livorno, all’interno dell’ambito portuale.

USB Civitavecchia