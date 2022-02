“I Circoli del Partito Democratico di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella e Tolfa aderiscono alla iniziativa promossa da Fridays For Future, a Civitavecchia, per il prossimo Sabato 26 Febbraio alle ore 9,30 presso il Piazzale Frati Cappuccini, allo scopo di contrastare la realizzazione di un Biodigestore in località Monna Felicita”.

p. le Segreterie

Piero Alessi

Karim Minerva

Andrea Amanati

Sharon Carminelli