Cresce la rabbia dei pendolari della Roma – Lido, cittadini in piazza ad Acilia - Terzo Binario News

Manifestazione con i Consiglieri comunali e municipali della Lista Calenda

I Consiglieri comunali e municipali della lista Calenda hanno dato vita ad sit-in piazzale antistante la stazione di Acilia per denunciare i disservizi legati alla Roma – Lido. Corse ogni 30minuti, 3 treni in funzione che sarebbero dovuti in teoria raddoppiare, ma a quanto pare non è così.

Prime dichiarazioni da parte di Andrea Bozzi, Consigliere Municipale Lista Calenda: “Addirittura siamo a due corse e 40 minuti di frequenza e attesa. A dicembre abbiamo fatto un Consiglio comunale in X municipio durante il quale portammo una mozione in cui invitammo a prendere dei treni dalla metro, troviamo un modo qualsiasi per non far morire questa linea ferroviaria. L’Assessore Patanè si impegnò a garantire che entro il 16 gennaio avremmo avuto 7 treni. Oggi c’è un’emergenza per un territorio enorme la cui unica alternativa al treno è la macchina. Che cosa dobbiamo fare da qui ai prossimi anni per la stagione balneare, per il territorio per tutte quelle persone che ogni giorno vivono una vera e propria odissea quotidiana?”.

A lui, si aggiunge il collega Francesco Carpano: “Oggi c’è un treno ogni 40minuti, inaccettabile per una capitale moderna come Roma. Tutto questo quando il 31 di marzo finirà lo stato di emergenza e terminerà lo smart-working e ancora più persone utilizzeranno la Roma – Lido. Le alternative sono l’Ostiense e la Colombo, ma saranno ancora più piene di traffico. Per questo abbiamo proposto di spostare dei treni dalla metropolitana di Roma e metterli sulla Roma Lido per dare un sollievo ai tanti pendolari del territorio. Nel frattempo è necessario che gli Enti preposti, si siedano a un tavolo per pianificare il futuro di questa linea. Tutto questo ne sarà oggetto nell’Aula Giulio Cesare dove abbiamo presentato una mozione per dare impulso alla Giunta Gualtieri ad occuparsi dei treni ma anche del futuro della Linea, perché gli abitanti hanno bisogno di infrastrutture all’altezza delle loro esigenze”

Conclude Noemi Scopelliti, Segretaria di Azione Roma: “Per noi è fondamentale la cura del ferro, una città che ha l’ambizione di essere una capitale internazionale non può prescindere da questo. Perché il treno significa collegare nel modo migliore le diverse zone, valorizzare il turismo e ridurre l’inquinamento con meno macchine in circolazione. Ci guadagniamo tutti con un sistema ferroviario funzionante, soprattutto quelle persone che aspettano diverse ore i treni”