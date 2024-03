Bimbo perde un dito ai giochi di piazza De Michelis a Ladispoli, interrogazione dell'opposizione • Terzo Binario News

Quesito presentato da Silvia Marongiu e sottoscritto da Crescenzo Paliotta, Fabio Paparella e Gianfranco Marcucci, il piccolo è tornato a casa dopo il ricovero

Un bimbo di 5 anni ha perso la falange del dito indice giocando alle giostre di piazza De Michelis a Ladispoli. Il fatto è avvenuto circa una settimana fa ma il caso è venuto fuori ora. L’area della giostra è stata interdetta ma la questione è arrivata nella seduta di consiglio comunale di oggi.

Il piccolo, dopo un ricovero al Bambin Gesù, è stato dimesso.

Questo il testo dell’interrogazione presentato in assise con prima firmataria la dem Silvia Marongiu: “I sottoscritti Consiglieri comunali chiedono all’amministrazione se è a conoscenza che – nel parco giochi, sito nei giardini di Piazza De Michelis – si è verificato un incidente che ha provocato una grave menomazione permanente ad un minore di 5 anni.

Ci è stato riferito che le condizioni del giardino erano state già precedentemente segnalate tramite mail a cui era seguita la risposta dell’assessore competente.

Si domanda del perché in tutti questi mesi non si sia proceduto ad una messa in sicurezza che avesse potuto evitare tale tragico evento.

Inoltre, alla luce di questo grave episodio chiediamo una ricognizione urgente dello stato di manutenzione dei parchi giochi esistenti a Ladispoli”.

SILVIA MARONGIU

CRESCENZO PALIOTTA

GIANFRANCO MARCUCCI

FABIO PAPARELLA