Bimbo di sei anni abbandona il b&b e scende in strada: trovato dai passanti • Terzo Binario News

La mamma lo aveva lasciato momentaneamente dormire nella stanza

Questa mattina un bambino di 6 anni che la mamma aveva momentaneamente lasciato dormire in una stanza di un B&B in via di Porta Cavalleggeri, a San Pietro, é riuscito ad aprire la porta, é sceso in strada, venendo trovato da solo da alcuni passanti, che hanno poi richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro.

Il bambino, di nazionalità cinese e a Roma per turismo, è stato intrattenuto con dei giochi presso la vicina caserma di via del Crocifisso e riaffidato alla madre una volta rintracciata.