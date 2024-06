“Se rivuoi il cellulare dammi 500 euro”: al rifiuto ruba pure il portafogli • Terzo Binario News

La vittima che aspetta l’autobus. Poi l’aggressione di un uomo che gli avrebbe strappato il telefono per poi fuggire.

Il derubato è corso dietro al sospettato, lo ha raggiunto e fermato, ma quest’ultimo, prima gli ha chiesto 500 euro per la restituzione del cellulare e poi, al suo rifiuto, lo ha assalito asportandogli anche il portafoglio.

Determinante la conoscenza del territorio e delle persone che lo frequentano da parte dei poliziotti del commissariato Porta Maggiore che, visionando le registrazioni di alcune video sorveglianze, hanno identificato nel 37enne maliano il presunto autore del reato.

Le successive indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno permesso di raccogliere ulteriori riscontri e, proprio grazie a questi, gli stessi PM hanno chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma l’emissione di una misura cautelare. Sono stati gli stessi investigatori a trovare il 37enne in una casa abbandonata in via Casilina Vecchia e, dopo gli atti di rito, lo hanno accompagnato a Regina Coeli a disposizione della Magistratura.