Pareggio all'esordio per il Cerveteri, contro il Tarquinia è 1 a 1 • Terzo Binario News

Si conclude con un pareggio l’esordio nel Campionato Promozione del Città di Cerveteri.

La squadra di Mister Superchi dopo un buon avvio è andata sotto nel primo tempo con un gol in contropiede del Tarquinia, al quale poco prima era stato annullato un gol.

Una partita decisa, forte, che il Cerveteri ha saputo riprendere in mano, dimostrando un buon gioco.

Un gioco che ha portato poi nella ripresa i ragazzi di Lupi a pareggiare con una zuccata vincente del solito Toscano, vero rapace dell’ area di rigore.

Anche in questo caso forte e calorosa la presenza del pubblico. Tifo che però non è bastato per strappare i tre punti.

Prossima giornata, il Cerveteri giocherà in trasferta a Montespaccato.