Domenica di lavoro anche per il Gruppo Comunale di Protezione civile di Cerveteri.

Pochi minuti fa i volontari sono infatti intervenuti in Via Castel Campanile a Cerveteri per domare un incendio di sterpaglie a bordo strada.

Nel momento in cui vi riportiamo la notizia, presente solo la Protezione Civile. Seguiranno aggiornamenti