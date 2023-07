Bilancio di Previsione 2023-2025 a Ladispoli disponibile sul sito del Comune • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che, sul sito istituzionale dell’Ente, sono disponibili i file relativi al Bilancio di Previsione 2023/2025 e al Rendiconto della Gestione dell’annualità 2022.

“Questa iniziativa – ha commentato il Sindaco Alessandro Grando – ha come scopo rendere la lettura dei bilanci comunali più semplice ed accessibile.

Si tratta, infatti, di documenti complessi, a volte difficilmente comprensibili per i non addetti ai lavori.

La pubblicazione dei bilanci è un obbligo di legge ma, nell’ottica di una gestione trasparente e condivisa con la cittadinanza, abbiamo voluto fornire questo ulteriore strumento di consultazione che consentirà ai cittadini di esercitare il proprio diritto di conoscere, verificare e comprendere l’attività dell’Amministrazione comunale.

Come sempre – ha concluso il primo cittadino – ringrazio il Responsabile della Ragioneria comunale, dottor Renato Barbato, e tutto il suo staff per il grande lavoro svolto, che ci ha consentito, anche quest’anno, di approvare dei bilanci con i conti in ordine, razionalizzando la spesa pubblica per garantire il necessario supporto alle categorie più fragili e per realizzare ulteriori interventi di riqualificazione della nostra città”.