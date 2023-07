Battilocchio con i vertici di Polizia e Carabinieri • Terzo Binario News

Il Presidente della Commissione di Inchiesta sullo stato di Sicurezza e di Degrado della Città italiane e delle loro periferie ha incontrato, presso le rispettive sedi, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi ed il Capo della Polizia, Vittorio Pisani.

Nell’ambito degli incontri è stato presentato, da parte del Presidente, l’avvio dei lavori della Commissione di inchiesta che prevede una stretta sinergia ed interazione con tutte le forze di polizia e dell’ordine, impegnate quotidianamente nel controllo e nel presidio del territorio.

“I nostri uomini e donne in divisa sono un orgoglio per il nostro Paese ed il loro lavoro, portato avanti con professionalità e dedizione, va difeso e valorizzato. Proseguirò il giro degli appuntamenti ufficiali, anche per testimoniare, ancora una volta, la vicinanza, l’apprezzamento ed il ringraziamento delle Istituzioni per il loro prezioso servizio” ha dichiarato Alessandro Battilocchio a margine degli incontri.