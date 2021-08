Bilancio di metà stagione per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini - Terzo Binario News

Bilancio di metà stagione per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini e preparazione per il 2022, per la quale si è deciso di confermare le attività dei settori mountain bike, ciclocross endurance e strada.

Presso il ristorante del circolo sportivo Alfio Flores della Snc a Civitavecchia («grazie all’ospitalità concessa da Simone Feoli, socio delegato alle attività sportive per conto del circolo» dicono dalla Mtb), il presidente del team santamarinellese Stefano Carnesecchi si è intrattenuto con il vice Fabio Pisanelli e con i consiglieri Emanuele Zena, Elisabetta Dani, Gianluca Piermattei, Jeferson Benato e Paolo Tempestini per abbozzare una prima progettualità sulle gare da svolgere e sul rinnovo delle affiliazioni con la Federazione Ciclistica Italiana e il Centro Sportivo Italiano.

L’incontro è stato proficuo, al fine di presentare anche la nuova maglia sociale che vestiranno gli atleti il prossimo anno grazie alla fiducia con il partner tecnico Tonica Sport e con Cicli B-Mad per il supporto meccanico. «Si continua a pedalare per iniziare la seconda parte di stagione carichi di energia – spiega il presidente Stefano Carnesecchi – con l’obbiettivo che rimane sempre quello di migliorarci, facendo sempre un passo in avanti rispetto a quanto ottenuto nella prima parte di questo 2021. Siamo al contempo orgogliosi di portare avanti un altro percorso di crescita con i nostri sponsor per un futuro solido e con la certezza di toglierci grandi soddisfazioni anche per il prossimo anno».

Quanto alle gare, il sodalizio santamarinellese non è tornato a mani vuote dalla Cross Country di Sospirolo al quale ha preso parte con eccellenti risultati Michele Feltre. Sugli sterrati del bellunese, il biker veneto ha faticato non poco per mettere il sigillo sul primato di categoria master 7 con una manciata di secondi su Maurizio Borsato. Unico stradista all’opera ancora una volta Pierluigi Stefanini: 23esimo posto assoluto e decimo di categoria master 6 alla Sticciano-Sticciano in Toscana. In un clima decisamente conviviale, si è festeggiata la vittoria di Andrea Somma e Gianluca Piermattei tra i solitari e il terzo posto di Diego Salerni alla recente Sei Ore del Tancia.