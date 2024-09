Bilancio della Nautica Campo di Mare della stagione 2024: "Grazie a tutti i soci" • Terzo Binario News

L’approssimarsi del termine della stagione estiva è stato occasione per l’Associazione nautica Campo di Mare asd di fare con i Soci un bilancio delle attività svolte nella stagione 2024.

Le Scuole di Sport hanno fatto registrare un’alta partecipazione, con particolare soddisfazione dai consolidati Corsi di Vela F.I.V. e dai Corsi di SUP, disciplina quest’ultima introdotta per la prima volta su espressa richiesta dei Soci e che ha indotto molti novizi ad acquistare una tavola e cimentarsi in uno sport che sinora pochi conoscevano e praticavano.

Non sono mancate le attività culturali, ambientali e conviviali, ma il Consiglio direttivo si è detto gratificato soprattutto da tre iniziative che ben hanno interpretato lo spirito di apertura dell’Associazione al territorio e nei confronti di persone meno fortunate.

In particolare l’adesione al Progetto “Jarambao un posto al sole”, che per la sua importanza è stato patrocinato dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, concretizzatosi nell’ospitalità gratuita a persone in difficoltà, così rendendo la fruibilità del mare inclusiva e dando la possibilità a chi altrimenti non avrebbe potuto di poter serenamente godere con comfort ed in sicurezza del nostro mare.

Un secondo Progetto denominato “Pallavolo Sociale”, praticato durante i mesi invernali/primaverili con il sostegno della asd Extreme Sport, ha potuto proseguire l’attività durante la stagione estiva presso la “Beach Volley Arena” dell’Associazione nautica Campo di Mare asd.

Gestito dalla “Comunità Terapeutica Fratello Sole” di Santa Severa, che opera da oltre 40 anni nel settore della prevenzione e della cura delle tossicodipendenze utilizzando anche le attività motorie e sportive come efficace strumento terapeutico e valido mezzo di integrazione, il Progetto in estate si quindi è trasformato da “Pallavolo Sociale” in “Beach Volley Sociale”, con larga partecipazione e soddisfazione dei ragazzi/e seguiti dalla Comunità.

Il terzo Progetto ospitato dall’Associazione nautica ha consentito alla a.s.d. Extreme Sport di dare seguito e portare a termine, nell’ambito dell’iniziativa “Sport x Tutti” indirizzata a ragazze/i con problematiche intellettive, relazionali e motorie, l’edizione 2024 del Progetto di Calcio a 5 “Extreme special soccer”.

La giornata conclusiva del Progetto è stata caratterizzata da un incontro amichevole tra i giovani dell’Associazione nautica ed i giovani “speciali” delle Extreme Sport; è stato un bellissimo e gratificante evento, conclusosi con una piccola cerimonia di premiazione e tanti applausi, alla quale hanno assistito tanti genitori dei piccoli atleti e Soci delle due Associazioni.

Il presidente dell’Associazione nautica Celso Valerio Caferri, ha ringraziato i componenti il Consiglio direttivo, i Soci, la Extreme Sport e il direttore sportivo Fabiana Insolda per il sostegno a tali iniziative, che sono state un piccolo contributo ad integrazione, socializzazione, amicizia e solidarietà, contributo ampiamente ripagato dall’entusiasmo, dall’allegria, dalla voglia di praticare sport di giovani che, nonostante le difficili condizioni che affrontano quotidianamente, sono in grado di dare lezioni di umanità a tante persone cosiddette normali.