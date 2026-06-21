Biagio Franco Brognieri nuovo comandante della Guardia Ecozoofila Nazionale di Bracciano • Terzo Binario News

Si insedia ufficialmente il nuovo Comandante della Guardia Ecozoofila Nazionale per il Coordinamento di Bracciano: la guida del nucleo locale è stata affidata a Biagio Franco Brognieri.

Una nomina che segna un passo importante per il rafforzamento delle attività di prevenzione, vigilanza e tutela ambientale e zoofila su tutto il territorio comunale e delle aree limitrofe.

Il Comandante Brognieri non è un nome nuovo nel panorama dell’associazionismo e della tutela dei diritti degli animali. Alle spalle ha una storia di impegno costante, passione e battaglie sul campo, avendo dedicato un’intera vita al contrasto del fenomeno del randagismo e al soccorso degli animali in difficoltà. La sua nomina rappresenta la continuità di un percorso di vita speso a dare voce a chi non ce l’ha, unito ora alla responsabilità istituzionale e operativa che il ruolo di Comandante richiede.

“L’insediamento del Comandante Brognieri porta al vertice del nostro coordinamento un bagaglio di esperienza e sensibilità straordinarie”, fanno sapere dal presidio locale. “Il suo obiettivo primario sarà quello di intensificare i controlli sul territorio, promuovere la cultura del rispetto per l’ambiente e gli animali e collaborare a stretto contatto con i cittadini e le forze dell’ordine.”

I principali obiettivi del nuovo mandato:

Il Coordinamento di Bracciano, sotto la nuova guida, focalizzerà la propria azione su alcuni punti cardine per la sicurezza e il benessere del territorio:

Contrasto al randagismo e all’abbandono: Monitoraggio costante delle aree sensibili e verifica del rispetto delle norme sull’anagrafe canina (microchip).

Sensibilizzazione e informazione: Campagne educative rivolte alla cittadinanza per una convivenza civile e responsabile con gli animali d’affezione.

Le Guardie Ecozoofile Nazionali operano in qualità di Pubblici Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria nei limiti delle proprie attribuzioni, rappresentando un braccio operativo fondamentale per la legalità e il decoro del territorio.

Al Comandante Biagio Franco Brognieri e a tutto il nucleo della Guardia Ecozoofila Nazionale di Bracciano vanno i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo e cruciale capitolo a difesa dell’ecosistema locale.