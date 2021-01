Bellantone sulla visita alla Parco degli Angeli di Ardita e della Mollica: "Ci hanno messo la faccia" - Terzo Binario News

“Dopo la visita di Giovanni Ardita ed Amelia Mollica Graziano al Parco degli Angeli mi sono d’obbligo alcune precisazioni, non certo in difesa di un amico che ben sa farlo da solo.

Se il “Leone” è venuto al Parco degli Angeli, emblema di ideali che non si possono distruggere, è perché ha il coraggio e l’onestà mentale di esprimere concetti che vanno al di là degli schieramenti politici.

In un luogo politicamente neutrale che storicamente annovera sostenitori come Eugenio Trani, di diverso schieramento nell’assise ladispolana, è venuto a testimoniare, senza fermarsi ai confini del territorio comunale, il suo sostegno ad una realtà territoriale che affronta le difficoltà che vivono le persone disabili.

Lui non l’ha detto espressamente ma la sua e quella di Amelia, testimoniata ai giornalisti e quindi “mettendoci la faccia”, è una chiara presa di distanza da comportamenti inspiegabilmente distruttivi e di parte posti in essere da componenti della sua stessa maggioranza che governa Ladispoli.

Chi non ricorda il mio scontro con l’Assessora Lucia Cordeschi quando ha candidamente ammesso che il giorno che è stata identificata dai Carabinieri quale Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli mentre, per sua stessa ammissione, “sorvegliava” le operazioni di smantellamento del Parco degli Angeli?

Chi non ricorda le orripilanti immagini di una struttura devastata che, sempre candidamente, la Cordeschi ha ammesso che era a conoscenza che si trattava di opera dichiarata di pubblica utilità?

Chi non ricorda la Cordeschi mentre si inventava l’esistenza di una sentenza che avrebbe legittimato il suo operato mentre nel contempo ammetteva di essere a conoscenza di Ordinanze (quelle si reali) del Tribunale di Civitavecchia che, mediante detta distruzione, venivano violate?

Chi non ricorda le nostre sollecitazioni al Sindaco Grando affinché chiarisse la sua posizione in ordine a questa assurda vicenda in cui il Comune di Ladispoli, invece di catalizzare una pace che stavamo cercando a costo di apparire remissivi, è entrato a gamba tesa in una questione privatistica che concerneva una struttura allocata sul territorio di Cerveteri? Chi non ricorda il suo inaccettabile silenzio?

E allora oggi voglio rendere omaggio all’onestà intellettuale ed al coraggio di persone che hanno voluto sostenere quei principi di solidarietà davanti ai quali gli schieramenti politici devono obliarsi.

Nella fauna politica ci sono i leoni ma anche gli asini ed i conigli.

Ognuno sceglie che animale essere”.

Filippo Bellantone Presidente APS Parco degli Angeli Onlus