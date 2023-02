Bel punto per la Futsal Civitavecchia nel 4-4 contro il Poggio Fidoni • Terzo Binario News

In C2 il santa Severa vince e si avvicina alla vetta

In un colpo solo la Futsal Civitavecchia trova un punto contro la quarta in classifica e si allontana dalla zona-pericolo. Nella sesta di ritorno del campionato di C1 girone B i nerazzurri hanno chiuso sul 4-4 contro la Spes Poggio Fidoni compiendo un passo importantissimo verso la salvezza.

Nella gara dell’Ivan Lottatori, a dare il vantaggio ai civitavecchiesi è stato capitan Damiano Leone, ma i sabini con Abdul Gouaiche l’hanno ribaltata e a inizio secondo tempo il punteggio era di 1-3.

Reazione civitavecchiese con i centri di Cristian Trappolini e Alessio Donati ma il quintetto reatino è andato sul 3-4 con Mattia Graziani. Solo che gli uomini di Umberto Di Maio hanno cambiato indirizzo rispetto a passato e con un finale prepotente sono riusciti a pervenire al pari definitivo con la doppietta di Trappolini ed anzi, ci sarebbero state anche le occasioni per vincere con lo stesso Donati e Simone Mondelli. In classifica la squadra locale di calcetto sale a 27 punti, che valgono l’ottavo posto, a +7 dal Parioli, ultima compagine ai play-out.

«È stata un’altra grande prestazione della squadra– commenta soddisfatto mister Di Maio– nella quale è emerso il temperamento, tanto da sfiorare la vittoria. Questo non abbassa certo il valore del 4-4, visto chi avevamo di fronte. Più che altro mi fa felice la capacità di saper resistere nelle fasi critiche anche riuscendo a imporre i nostri tempi». Sabato si resta a Borgata Aurelia per il confronto diretto con l’Aranova, avanti due punti rispetto ai nerazzurri. Nel girone B, successo dell’under 21 per 4-1 contro la stessa Spes Poggio Fidoni. Reti di Patrizio De Amicis su calcio di punizione e primo tempo che si chiude sull’1-1. Nella ripresa gol di Valerio Gravanago, Lorenzo Stefanini e ancora De Amicis. Ora impegni fitti per la squadra di Simone Tangini, prima contro la UP Pomezia e recupero con l’Anguillara.

Infine in C2 girone D, il Santa Severa comincia a rivedere da vicino la vetta. Infatti i neroverdi hanno battuto per 4-2 il fanalino di coda Virtus Monterosi ma soprattutto la capolista Canottieri Lazio ha pareggiato 0-0 nell’impianto del Bracelli. Quindi adesso la Canottieri Lazio è salita a 45 punti mentre i santaseverini incalzano tre lunghezze sotto. Nella sfida del PalaDeAngelis doppiette di Jeanpier Gaone e Patrizio Maggi. Sabato trasferta insidiosa nella tana della Ulivi Village.