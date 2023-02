L'Anpi Santa Marinella alla fiaccolata di Civitavecchia di venerdì • Terzo Binario News

Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, in un clima da escalation nucleare è il momento di esigere l’avvio dei negoziati di pace.

Nei giorni 24-26 Febbraio si assisterà in tutta Europa a eventi e manifestazioni concentrati sulla necessità dei negoziati subito, per far cessare la strage dei popoli e allontanare l’incubo di una nuova guerra mondiale.

Vicini a tutte le vittime e a coloro che chiedono il cessate il fuoco, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e Europe for Peace chiamano la cittadinanza a partecipare in massa alla mobilitazione, presenziando alle iniziative sui territori.

Sabato scorso a Ladispoli la sezione Anpi Ladispoli-Cerveteri ha svolto un corteo al grido di “Fermiamo la guerra!”, il prossimo appuntamento è la Fiaccolata per la Pace, organizzata dalla sezione di Civitavecchia “Maroncelli-Barbaranelli”, che si terrà venerdì 24 Febbraio alle ore 18:30 da Largo Monsignor D’Ardia a Piazzale degli Eroi a Civitavecchia.

La sezione Anpi di Santa Marinella “Antonio Margioni” parteciperà e invita gli iscritti e i cittadini di Santa Marinella a partecipare.