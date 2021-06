Tutela salute collettiva e contrasto alla vendita irregolare di alcolici, mirati controlli a Ostia - Terzo Binario News

n questo fine settimana le pattuglie della Polizia Locale sono state impegnate in numerosi interventi per far rispettare le misure anti-Covid, con una particolare vigilanza che ha riguardato le zone della movida e le località maggiormente frequentate della Capitale.

Dopo gli episodi di venerdì sera a San Lorenzo culminati con l’arresto di due ragazzi per minacce, resistenza e lesioni nei confronti del personale operante, anche ieri sera i caschi bianchi hanno proseguito l’attività di controllo per la tutela salute collettiva e per contrastare illeciti, quali la vendita irregolare di alcolici: oltre alle sanzioni, elevate nei confronti di alcuni esercizi inosservanti delle regole, due i minimarket per i quali è scattato il provvedimento di chiusura , dopo che erano stati già multati e diffidati nelle scorse settimane.

Capillari verifiche sono state eseguite ad Ostia: centinaia gli accertamenti svolti dagli agenti nei locali e presso le attività commerciali sul lungomare nei luoghi più frequentati del litorale. Un minimarket è stato chiuso per reiterata violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito e più di una decina gli esercizi sanzionati per irregolarità amministrative e inosservanza delle norme anti-contagio.