Battilocchio stakanovista alla Camera: 99,87 per cento di presenze a Montecitorio • Terzo Binario News

Alessandro Battilocchio è il deputato con il maggior numero di presenze alla Camera.

Lo scrive il giornale on line Open, ove si fa un confronto serrato fra assenteisti e presenzialisti.

Impietosa la tabella riepilogativa delle 2240 votazioni elettroniche tenutesi dal 13 ottobre 2022 a giugno 2023, per gli assenteisti: spiccano qui i nomi di tre deputati che non arrivano alla soglia dell’1% di presenze ovvero il fondatore della Lega, Umberto Bossi, che ha preso parte solo a tre votazioni. Al secondo posto nella classifica dei più assenti c’è un altro esponente della Lega ovvero l’imprenditore ed editore Antonio Angelucci: presente allo 0,58% delle votazioni, 13 in numeri assoluti, «assente giustificato» per 1375 su 2240. Al terzo posto tra gli onorevoli meno assidui compare Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi

I campioni di presenze

Open li definisce “i campioni di presenze” coloro che sforano il 100% delle alzate di mano nell’emiciclo che comprende votazioni e “missioni” che ne hanno giustificato l’assenza. Al primo posto, con la percentuale più alta, compare Alessandro Battilocchio: il forzista è stato assente solo a tre votazioni, accumulando il 99,87% di presenze. Oltre lui, altri 14 deputati superano la soglia del 99,00%.

Infine, sommando la partecipazione al voto dei deputati di ciascun gruppo, si può rilevare come i parlamentari più presenti in Aula sono quelli di Alleanza verdi e sinistra, 80,67% delle votazioni effettuate più l’8,09% di missioni, per un totale di presenze pari all’88,76%. Fratelli d’Italia è l’unico partito più alto, ma solo grazie percentuale di missioni, 16,38%, che si somma al 74,38% di votazioni per un totale di 90,76% di presenze. Il gruppo più assente? Quello di Noi moderati, con solo il 59,00% di votazioni effettuate dai suoi deputati, più il 13,69% di missioni, per un totale di presenze pari al 72,69%.