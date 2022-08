Battilocchio in visita al contingente Onu in Libano • Terzo Binario News

Il deputato Alessandro Battilocchio, membro della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, si è recato in Libano per una visita al contingente militare presente nel Paese, sotto l’egida della Missione Unifil.

Battilocchio ha fatto visita alle basi militari, incontrando il Comandante Sector West, Generale Bertoncello e tutto il personale militare e civile presente, oltre ai rappresentanti diplomatici dell’Ambasciata italiana a Beirut.

Il deputato azzurro ha anche voluto salutare i militari locali presenti in questa missione che vede i caschi blu impegnati in un supporto alle Forze Armate locali ed alla popolazione, nell’ottica di garantire sicurezza per l’intera area. Battilocchio, alla sua sesta presenza a Shama, nel 2022 è stato anche relatore del delicato decreto Missioni, che costituisce la cornice di riferimento per gli interventi delle nostre Forze Armate nei teatri operativi.

“Da sempre ho l’onore ed il privilegio di avere una straordinaria collaborazione con le Forze Armate e di Polizia e nel corso di questa missione ho confermato la mia vicinanza alle nostre donne e uomini in divisa che onorano con il loro lavoro il tricolore ogni mattina. Grazie davvero!” ha concluso Battilocchio.