Basket, due nuovi tecnici per la Dinamo Ladispoli - Terzo Binario News

La Pallacanestro Dinamo ufficializza l’ingaggio di Carlo e Davide Acconciamessa come allenatori delle squadre Under 13 e Under 14.

Carlo in particolare e’ un coach di grande esperienza, conosciutissimo su tutto il litorale e non solo, con esperienze su tutti i livelli e a tutti i livelli (minibasket, giovanili, senior, campionati regionali, di eccellenza, semiprofessionistici); Davide anche, nonostante la giovane eta’, e’ un tecnico di valore, e il fatto che sia ancora impegnato come giocatore puo’ certamente consentirgli di avere un empatia massima con i gruppi squadra.

Nonostante quindi le incertezze legate alla effettiva disponibilita’ della palestra dell’istituto Corrado Melone, la Dinamo con questa mossa dimostra di voler fortemente investire su un settore giovanile che comunque, nonostante la pandemia, i vincoli normativi, la carenza di spazi, e’ in continua e rapida crescita.

E proprio per aumentare il livello di coinvolgimento, interazione e sviluppo di ogni singolo bambino/a e ragazzo/a, volendo assicurare loro il massimo delle attenzioni, che il responsabile di tutto il settore coach Leo Ludovisi si concentrera’ sui gruppi minibasket insieme a coach Giulia Terenzi, e deleghera’ invece a Carlo e Davide Acconciamessa la gestione sul campo dei ragazzi under.



La politica societaria del resto e’ chiara e si riassume in uno degli slogan che vengono utilizzati nelle varie campagne promozionali : “ low cost company, high quality team”, e in effetti con gli inserimenti degli Acconciamessa nello staff si ha un ulteriore incremento del tasso tecnico ed esperienza a disposizione dei giovanissimi atleti Dinamo che hanno gia’ ricominciato ad allenarsi ai campetti all’aperto di Via Firenze (in attesa della disponibilita’ della palestra di cui sopra).

In bocca al lupo a tutti i ragazzi e ai nuovi coach per l’imminente partenza dei campionati di categoria.