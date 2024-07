Barca in avaria salvata dalla Guardia Costiera di Roma • Terzo Binario News

Nel pomeriggio e serata di ieri, 9 luglio, il personale della Guardia Costiera di Roma ha prestato soccorso ad una unità da diporto a motore, della lunghezza di 11,5 metri che, partita da Olbia, si trovava alla deriva ad una distanza di 22 miglia nautiche dalla costa, a causa di una avaria al sistema di propulsione.

Prontamente veniva inviata la motovedetta SAR CP 836 che in meno di 30 minuti raggiungeva l’unità che navigava alla velocità di 3 nodi circa, con un solo motore parzialmente funzionante: a bordo l’occupante riferiva di essere in buono stato di salute.

La motovedetta prestava assistenza all’unità in avaria fino alla distanza di 7 nm dalla costa, dove una imbarcazione privata prendeva in carico il natante per consentire l’approdo presso Fiumara.

La Guardia Costiera di Roma, richiama l’attenzione sulla necessità di svolgere le attività diportistiche sempre con la massima sicurezza, ricordando di assicurarsi che vi siano a bordo tutte le attrezzature e dotazioni di sicurezza e marinaresche, in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone a bordo; di verificare lo stato di carica delle batterie ed il funzionamento dell’eventuale radiotelefono; di verificare sempre le condizioni meteomarine sulla rotta da percorrere e di far controllare periodicamente l’efficienza degli apparati di propulsione, assicurandosi che l’unità su cui si naviga possa effettuare la navigazione che si intende intraprendere.

Occorre sempre pianificare con accuratezza la navigazione informandosi sempre sulle condizioni meteomarine sulla rotta da percorrere, sugli eventuali ostacoli alla navigazione e consultando le ordinanze di sicurezza balneare emesse dalle locali Capitanerie di Porto.

Per quanto possibile, si invita ad informare, i familiari, gli amici o i conoscenti, relativamente alla navigazione da effettuare, indicando anche l’ora prevista per l’arrivo in porto.