Ingoia collanina d'oro dopo averla rubata con un complice a un turista • Terzo Binario News

Arrestati dalla Polizia locale due tunisini di 18 e 27 anni

Rapinano un turista italiano, portandogli via la collanina d’oro. Bloccati dagli agenti della Polizia locale gruppo Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) e del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana), uno ingoia il monile. I caschi bianchi, arrestano due tunisini di 18 e 27 anni.

I caschi bianchi, nell’ambito dei servizi volti a contrastare i fenomeni di degrado e abusivismo nell’area della stazione Termini, nella mattina di ieri – 8,30 – all’altezza di via Gioberti avvertono delle urla. A quel punto, notano un gruppo di persone in stato di agitazione.

Raccolte le testimonianze, bloccano i due tunisini. Uno di questi, come detto, ingoia la catenina: condotto in ospedale per le verifiche del caso, viene confermata la presenza dell’oggetto ingerito. I due responsabili, già con precedenti per reati contro il patrimonio, sono accusati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi il processo con rito direttissimo.