Banzai Junior Surf Champ a Santa Marinella, c'è il patrocinio comunale • Terzo Binario News

L’Assessorato allo Sport del Comune di Santa Marinella annuncia il patrocinio della sesta edizione del Banzai Junior Surf Champ, l’evento clou del surf giovanile italiano, che si svolgerà dal 1° al 30 aprile presso il rinomato Banzai Sporting Club.

La competizione, ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo della città, vedrà sfidarsi i migliori talenti emergenti del surf nazionale, pronti a contendersi i titoli nelle diverse categorie.

Un mese di pura adrenalina, dove le onde del Tirreno faranno da cornice a spettacolari manovre e performance di alto livello.

Il Banzai Junior Surf Champ non è solo una competizione, ma un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani surfisti italiani. Come sottolineato lo scorso anno dal presidente della FISSW, Claudio Ponzani, durante la premiazione dei campioni italiani juniores 2024, “Sono loro il futuro del surf”.

L’edizione 2024, svoltasi a novembre, ha confermato il ruolo di Santa Marinella come capitale del surf giovanile, con onde perfette e un’atmosfera di festa che ha coinvolto atleti, famiglie e appassionati. Settanta giovani talenti si sono dati battaglia, dimostrando il loro valore e la loro passione per questo sport.

Le categorie principali del Banzai Junior Surf Champ sono suddivise per età, sia maschili che femminili: Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18.

Così Marina Ferullo, Assessore allo Sport del Comune di Santa Marinella: “Siamo orgogliosi di patrocinare anche quest’anno il Banzai Junior Surf Champ, un evento che rappresenta un’occasione unica per i nostri giovani atleti di mettersi alla prova e dimostrare il loro talento. Lo sport è un elemento fondamentale nella crescita dei ragazzi, non solo per i benefici fisici, ma anche per i valori che trasmette: impegno, sacrificio, rispetto per l’avversario. Il surf, in particolare, insegna a confrontarsi con la natura e a superare i propri limiti. Uno sport per tutti. Proprio in questa manifestazione vediamo cimentarsi con le onde ragazze e ragazzi dai dodici anni in su in assetto da competizione.

Santa Marinella, con le sue onde e la sua tradizione surfistica, è il luogo ideale per ospitare questa manifestazione, che contribuisce a promuovere il nostro territorio e a valorizzare il nostro patrimonio sportivo”.

“L’impegno dell’Assessore allo Sport, Marina Ferullo, – commenta il sindaco Pietro Tidei – insieme alle società sportive locali, sta portando grandi risultati per la nostra città. La crescita sportiva di Santa Marinella in termini di impianti sportivi è sotto gli occhi di tutti, e il Banzai Junior Surf Champ ne è un esempio lampante. Il nostro obiettivo è fare di Santa Marinella la Città dello Sport, dove tutti abbiano l’opportunità di praticare la propria disciplina preferita, d’estate come d’inverno”.

Il Banzai Junior Surf Champ è un evento aperto a tutti, un’occasione per vivere da vicino l’emozione del surf e sostenere i giovani talenti italiani.

