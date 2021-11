Bando a Ladispoli per co-progettazione, realizzazione e gestione del “Centro diurno per disabili gravi nel Distretto socio sanitario 4.2” - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che è stata indetta, ai sensi dell’art.55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) della legge 241/1990 e della legge 328/2000., l’istruttoria pubblica per l’individuazione di un soggetto partner del Terzo settore disponibile alla co-progettazione e successiva realizzazione e gestione del progetto “Centro diurno per disabili gravi nel Distretto socio sanitario 4.2”.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse avvalendosi dello schema di domanda (Allegato A), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato o nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo dall’operatore che svolgerà il ruolo di capogruppo, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: certificazioneposta@comunediladispoli.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10/12/2021, intestata a: Comune di Ladispoli – Servizi Sociali – con la seguente dicitura nell’oggetto: “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE PARTNER DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA COPROGETTAZIONE, E REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DIURNI PER DISABILI GRAVI “.

Per visionare la determinazione dirigenziale, l’avviso e lo schema di domanda https://www.comunediladispoli.it/avviso-per-individuazione-ente-partner-del-terzo-settore-disponibile-alla-co-progettazione-e-relizzazione-del-centro-diurno-per-disabili-gravi-nel-distretto-socio-sanitario-42/notizia