Ballottaggio Santa Marinella, iI Paese che Vorrei invita a votare Manuelli • Terzo Binario News

L’assemblea del Paese che Vorrei, visti i risultati del primo turno di votazioni, invita a votare a favore di Manuelli al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Con Manuelli siederanno nei banchi della maggioranza molte persone che stimiamo e che hanno contribuito a inserire nel programma di governo della città elementi che riteniamo strategici per un possibile cambiamento del sistema di gestione del territorio, sotto il profilo sociale, ambientale e culturale.

Apprezziamo inoltre il fatto che lo stesso Manuelli abbia immediatamente chiarito che non accetterà apparentamenti o accordi con altre coalizioni.

Per queste ragioni, invitiamo a votare per Manuelli al ballottaggio. Noi, come abbiamo sempre fatto, ci impegneremo affinché l’amministrazione della città sia orientata a una reale difesa dei beni comuni, alla totale trasparenza dell’operato, alla condivisione delle decisioni con i cittadini, e continueremo ad avanzare proposte finalizzate alla crescita sociale nel rispetto dell’ambiente e nell’interesse della collettività.

Il Paese che Vorrei