Lo stop al vandalismo del Dlf Civitavecchia all'aula Pucci • Terzo Binario News

Giovedì 28 maggio presso l’Aula consiliare Pucci si è svolta la cerimonia conclusiva del progetto di sensibilizzazione dei giovani di oggi, adulti di domani al rispetto della cosa comune attraverso la conoscenza del mondo ferroviario.

Alla presenza del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, del Vice Sindaco prof.ssa Stefania Tinti, del direttore BCC dott. Luigi Didoni sostenitore dell’iniziativa, del vice presidente DLF NAZIONALE Armando Massimiani e di tutto il direttivo del DLF Civitavecchia, i bambini delle 11 classi di scuola primaria dell’ IC XVI SETTEMBRE e dell’ IC Civitavecchia2 hanno esposto gli elaborati realizzati dopo gli incontri didattici in aula e in stazione e sono stati premiati con gadget e un diploma.

“È sempre bello vedere le giovani generazioni partecipare con entusiasmo e con sensibilità a progetti che affrontano temi così importanti per la sicurezza collettiva e per il rispetto delle regole.

I lavori presentati dagli studenti hanno dimostrato creatività, attenzione e una significativa capacità di riflessione su argomenti che riguardano la vita quotidiana di tutti” – ha commentato il Sindaco Piendibene

“Ringrazio il Sindaco e il Vice Sindaco per aver creduto in questo progetto e averci accolto per questa manifestazione conclusiva nell’Aula consiliare concedendoci il Patrocinio e il direttore della BCC dott. Didoni per il contributo a beneficio dell’iniziativa. Altrettanta riconoscenza va all’Associazione DLF Nazionale e in particolare al Vice Presidente nazionale Armando Massimiani per la sua costante vicinanza e a tutto il direttivo dell’Associazione DLF Civitavecchia.

I nostri complimenti agli attori protagonisti, gli studenti di scuola primaria dei due istituti scolastici della città: IC Civitavecchia 2 plesso De Curtis e IC XVI Settembre plesso Laurenti e alle loro maestre che li hanno accompagnati e seguiti in questa esperienza indirizzandoli a realizzare degli elaborati meravigliosi. Profonda gratitudine verso le dirigenti scolastiche dell’IC Civitavecchia 2 Prof.ssa De Luca e dell’IC XVI Settembre Prof.ssa Licciardello e alle insegnanti nostre referenti e coordinatrici scolastiche del progetto M.R. Perfetti e E. Ferlicca.

Per le future edizioni auspichiamo di continuare ad avere al nostro fianco il Comune e riuscire a coinvolgere sempre più scuole perché fare rete tra enti, istituzioni e scuola è fondamentale per promuovere una cultura rispettosa della cosa di tutti diffusa e condivisa” – ha dichiarato a conclusione della mattinata il Presidente dell’Associazione DLF Civitavecchia Francesco Mazzuca.