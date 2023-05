Con la scusa delle chiavi cadute rubano borsa, acciuffati dalla Polizia • Terzo Binario News

La corsa è durata poco. Durante i servizi per prevenire i reati predatori, la Polizia ha colto in flagranza due sudamericani – di 50 e 39 anni – che in zona Tiburtina, dopo aver distratto la vittima di turno con la scusa delle chiavi cadute a terra, avevano rubato la borsa. Il tutto è avvenuto martedì 30 maggio.

Il pronto intervento ha consentito di recuperare il maltolto e di bloccare in via Giuseppe Marcotti i due, nell’attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità giudiziaria (furto con destrezza).

c.b.