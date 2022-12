Azzurro donna porta il Natale a Villa Santina e al Bambin Gesù • Terzo Binario News

Progetto di volontariato dal grande valore quello realizzato dalla coordinatrice locale di Azzurro Donna Deborah Zacchei.

Nei giorni scorsi un gruppo di professionisti della clown terapia si sono recati presso la struttura dell’Assproha e di Villa Santina per animare il natale degli associati e dei pazienti.

Tra sorrisi e regali a suon di musica i ragazzi dell’Assproha e gli assistiti di Villa Santina hanno passato diverse ore di serenità.

“Ringrazio Martina, Angela, Gloria e Fabrizio che hanno partecipato a questo progetto di volontariato che abbiamo realizzato in questi giorni.

A Villa Santina si sono recati anche il sindaco Tedesco e l’onorevole Battilocchio accompagnati dal delegato alla sanità Boschini. In particolare in questo evento si sono svolte anche operazioni di beautyfarm ed estetica molto apprezzate dagli utenti della struttura. “Ringrazio tutti per la grande vicinanza a questa iniziativa” ha dichiarato Deborah Zacchei.

Successivamente l’iniziativa è stata ripetuta anche all’ospedale Bambin Gesù di Santa Marinella, con tanti bambini che hanno circondato gli animatori e ringraziato gli organizzatori, con la consegna dei giocattoli offerti dalla Coordinatrice Zacchei Deborah e dal delegato alla sanità Massimo Boschini.

Infine si ringrazia per la collaborazione il titolare della palestra Fit’n’Move Fabio Di Pietro per aver ospitato il corso di clownterapia.