A tavola per le feste, i consigli utili del Servizio nutrizione dell'Asl Rm4 • Terzo Binario News

Le feste di Natale si avvicinano e la Asl Roma4 con il suo Servizio igiene degli alimenti e nutrizione ha iniziato una campagna di comunicazione per dare consigli nutrizionali utili in vista delle feste.

“Le feste e le tradizioni sono importanti, ma è importante anche non eccedere, e limitare gli eccessi alimentari ai soli giorni di festa – spiega Valeria Covacci, direttore del Sian -. Possiamo mettere come regola base che i giorni rossi sul calendario siano gli unici nei quali possiamo concederci delle libertà. In tutti gli altri giorni è importante seguire il normale schema alimentare”.

Valeria Covacci

Il Sian spiega anche la modalità in cui dovrebbero essere serviti i pasti durante le feste natalizie: “Un consiglio molto utile è quello di servire piccole porzioni di tutte le pietanze”.

Altro suggerimento è quello legato all’altro pasto della giornata di festa: “Nei giorni in cui sono previsti pranzi o cene è consigliato non saltare l’altro pasto ma mangiare un secondo, una verdura e un frutto”.

Discorso a parte per quanto riguarda i dolci: “E’ consigliabile mangiare una porzione di un solo dolce (100 gr) visto il numero di calorie presenti nei dolci tipici natalizi. Il Panettone possiede 333 Kcal in soli 100 grammi (generalmente una fetta è 200 gr), il Pandoro ne possiede 414 Kcal / 100 gr ( generalmente una fetta è 200 gr). Per quanto riguarda il torrone, la frutta secca, i classici biscottini, il panforte, i ricciarelli e struffoli da 400 a 500 kcal ogni 100 grammi”.

Infine, praticare dell’attività fisica: “Prima o dopo i pasti è consigliato fare delle lunghe passeggiate”.