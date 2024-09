Avvocati del Lazio a congresso, c'è anche l'Ordine di Civitavecchia • Terzo Binario News

Gli Ordini Forensi del Lazio hanno organizzato il primo Congresso Giuridico che si terrà a Roma, presso l’Auditorium Conciliazione, il prossimo 19 e 20 settembre.

Sarà l’occasione per confrontarsi sul futuro dell’Avvocatura, su temi di grande attualità in questo momento di importanti trasformazioni per la nostra professione e per la nostra società.

L’intelligenza artificiale e l’impatto sul sistema giustizia e sulla professione; come riuscire a governarla trasformandola in un’opportunità per l’Avvocatura. La riforma dell’ordinamento professionale, la separazione delle carriere, l’Avvocato in Costituzione, l’emergenza carceraria e la carenza degli organici della magistratura nei Tribunali e negli Uffici del Giudice di Pace: sono solo alcuni degli altri temi che saranno affrontati nelle due giornate congressuali.

Avremo l’onore di ascoltare due grandi maestri: l’Avv. Prof. Guido Alpa e l’Avv. Prof. Franco Coppi, che rappresentano, simbolicamente, l’avvocato di ieri, di oggi e del futuro.

Parteciperanno le massime Istituzioni forensi, relatori di altissima levatura professionale, politici, magistrati e professori universitari cui vanno, fin d’ora, i nostri ringraziamenti.

Ma solo la partecipazione dei colleghi avvocati renderà unico questo evento, momento di unità dell’Avvocatura del Lazio che, con gli oltre 35.000 iscritti, è pronta a raccogliere le sfide del futuro e a contribuire alla trasformazione della società sempre in difesa dei diritti e dei più deboli.