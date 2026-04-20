Aggressione antisemita a Roma, picchiato perché indossava la kippah • Terzo Binario News

Un uomo colpito da più persone nella Capitale mentre passeggiava; verifiche in corso per chiarire dinamica e responsabilità

n uomo è stato aggredito nel pomeriggio di ieri mentre passeggiava in strada a Roma. L’episodio si è verificato in via Gerolamo Cardano, nel quartiere Marconi, dove la vittima sarebbe stata avvicinata da più persone che lo hanno poi colpito.

Secondo le prime informazioni, l’uomo indossava una kippah ebraica, elemento al centro degli accertamenti investigativi. Al momento, tuttavia, la dinamica dell’aggressione e il possibile movente restano al vaglio degli investigatori, che stanno verificando anche un’eventuale matrice legata all’odio antiebraico.

Sono infatti in corso le indagini della polizia, impegnata a chiarire ogni aspetto dell’accaduto, dall’identificazione degli aggressori alle circostanze precise dell’attacco. Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire se si tratti di un episodio isolato o se vi siano elementi riconducibili a un contesto più ampio.

Sull’accaduto è intervenuto anche l’Osservatorio Israele, che ha espresso una ferma condanna per l’aggressione, sottolineando come il fatto desti particolare preoccupazione. In una nota, l’organizzazione ha evidenziato che si tratta di un episodio che richiama l’attenzione su un clima in cui l’odio antiebraico può manifestarsi nello spazio pubblico.

Il presidente Nicolae Galea ha ribadito l’importanza di non sottovalutare segnali di questo tipo, sottolineando che fenomeni come l’antisemitismo possono svilupparsi gradualmente se non contrastati con decisione. Ha inoltre richiamato istituzioni e società civile a una responsabilità condivisa per garantire sicurezza e libertà nel rispetto dei principi democratici.

Le verifiche proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire ogni dettaglio dell’aggressione avvenuta nella zona sud della Capitale.

