Auto in fiamme sull'Aurelia, il cagnetto Zero non riesce a salvarsi - Terzo Binario News

La vettura ha preso fuoco ad Aranova e ha camminato senza controllo per circa un chilometro

Si sprigionano le fiamme dentro l’abitacolo della vettura e nella concitazione, la conducente scende ma il cagnetto Zero rimane intrappolato dentro e muore.

Il tutto si è consumato sull’Aurelia nella frazione di Aranova in direzione Roma dove peraltro si sono formate code lunghe e sotto la pioggia.

Dall’abitacolo una scintilla è partita, sembra dall’accendisingari e ijn pochi istanti si è propagata.

Nella fretta di scendere la donna non solo ha lasciato dentro l’animale ma senza freno a mano l’auto è rimata senza controllo e per via della pendenza, ha camminato per quasi un chilomentro.

Alla fine i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme mentre i Carabinieri di Torre in Pietra hanno accertato lo svolgimento dei fatti.