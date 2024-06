Aumento della Tari, il Pd Ladispoli: "E la città è sporca e poco curata" • Terzo Binario News

“I cittadini di Ladispoli stamani si sono svegliati con un regalo dell’amministrazione Grando.

La Tari (Tassa sui rifiuti), è aumentata del 16%.

Nel consiglio comunale del 27 giugno u.s. la maggioranza che sostiene il Sindaco Grando ha approvato la TARI del 2024. Il gruppo consiliare PD – la forza della comunità ha chiaramente votato contro questo aumento che rappresenta un ulteriore aggravio per le economie delle famiglie a fronte di un servizio carente su diversi fronti.

Nel corso del Consiglio abbiamo inoltre fatto presente che l’amministrazione sta utilizzando un metodo poco efficace per calcolare la Tarip (Tassa sui rifiuti puntuale).

Questo porta di conseguenza alla totale inesattezza del calcolo della tariffa per ogni singola utenza. Il calcolo oggi si basa sulla rilevazione della quantità di indifferenziata conferita da ogni singolo individuo o nucleo familiare.

Il calcolo è sballato dal fatto che nei condomini, dove non vi sono i mastelli individuali, non è possibile rilevare i conferimenti singoli, ne consegue che chi abita in un condominio non ha la possibilità di vedersi applicata la tariffa puntuale. Tutto è e sarà come prima.

Abbiamo quindi chiesto l’impegno da parte dell’amministrazione per risolvere questa situazione al fine di premiare i cittadini che fanno la differenziata in maniera corretta e coscienziosa, promuovendo una comunicazione strategica per sensibilizzare i cittadini e le imprese.

Abbiamo segnalato di nuovo il degrado in cui Ladispoli sta sprofondando, l’erba sui marciapiedi che dovrebbe essere eliminata dalla Tekneko (come da appalto affidato) imperversa in tutte le zone della città ed in particolare nelle aree periferiche.

La città di fatto appare sporca e poco curata.

Continueremo a pungolare l’amministrazione con le nostre e le vostre segnalazioni. Ladispoli merita di più!

𝑮𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒆 “𝑷𝑫 – 𝑳𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕à”

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑷𝑫 𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊 “𝑳𝒖𝒄𝒊𝒂𝒏𝒐 𝑪𝒐𝒍𝒊𝒃𝒂𝒛𝒛𝒊”