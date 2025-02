Aula Pucci piena per gli sportivi di Civitavecchia • Terzo Binario News

Tutto lo sport di Civitavecchia concentrato all’aula Pucci per salutare e ringraziare gli atleti premiati dal Pincio. Gremita la sala consiliare, con il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il delegato allo sport Patrizio Pacifico, il presidente del consiglio Marco Di Gennaro e i consiglieri e assessori oltre al presidente del Coni regionale Riccardo Viola, con lo svolgimento di “Eccellenze sportive 2024 – Civitavecchia terra di Campioni” nel pomeriggio di ieri.

L’iniziativa, partita dal Comune, ha visto il coinvolgimento delle società, per un omaggio che fosse il più ampio e condiviso possibile nel quale sono state premiate le realtà sportive e gli atleti che si sono distinti nel 2024 a prescindere dai titoli conseguiti.

Consegnate oltre 200 medaglie e 35 targhe a tutti gli sportivi civitavecchiesi che si sono distinti a tutti i livelli. Sulle targhe è stato inciso il ringraziamento del Pincio “per la dedizione, il sacrificio e i risultati ottenuti nel 2024, esempio di merito e passione nello sport”.

«Gli atleti di Civitavecchia – ha detto il sindaco Piendibene – posseggono una predisposizione non solo allo sport ma ai grandi successi tenendo sempre presente che ogni risultato ha un valore. È bello che sia intervenuta tanta gente e per questo voglio ricordare che serve fare il necessario affinché lo sport aiuti a crescere come persone, sono insegnamenti che rimangono nella vita».

Gli ha fatto eco il presidente Viola, che ha sottolineato come «nelle sfaccettature diverse che presenta lo sport, in qualche caso si va a sostituire al mondo della scuola. In questo senso, mi batto da sempre per l’orario lungo affinché le discipline sportive entrino nelle aule ben oltre le ore di ginnastica. E l’impiantistica rappresenta un aspetto determinante, che va slegata dai grandi eventi ma ancorata all’attività di base».

«Il criterio di selezione è stato molto allargato – ha aggiunto il delegato comunale allo sport Patrizio Pacifico – e se questa è la risposta che arriva dai sodalizi, il Galà dello Sport vero e proprio che vogliamo mettere in piedi il prossimo anno, dovrà avere una cornice necessariamente più ampia, magari quella del teatro Traiano potrebbe prestarsi. Per l’organizzazione del premio di quest’anno volevo ringraziare Valentina Mastropietro dell’Ufficio Sport che tiene le fila con tutte le società sportive civitavecchiesi».

