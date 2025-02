"Io Faro Carnevale", aspettando i carri a Civitavecchia scelto il manifesto della 27^ edizione • Terzo Binario News

Due ragazzini sulla cima del mondo, costumi semplici e allegri, atteggiamento birichino e un messaggio sussurrato: “Carnevale… e sto dicendo pace”. Sono, questi, i tratti essenziali del manifesto di “Io Faro Carnevale” in programma per domenica 2 marzo, a partire dalle ore 15.

Il disegno, che è diventato il simbolo di questa ventisettesima edizione della sfilata, è stato realizzato dalla giovane Ester Spada, che sarà premiata lunedì prossimo (24 febbraio), durante la presentazione ufficiale del Carnevale, presso la sala Gurrado della Fondazione Cariciv.

Saranno presenti Renzo Caprio, presidente dell’associazione “Giocoforza”, che coordina tutte le associazioni che lavorano per la messa a punto dell’evento, i rappresentanti di tutti quegli enti che hanno dato il loro contributo affinché l’idea di “Io Faro Carnevale” trovasse la sua degna realizzazione: dal Comune alla Conad Nord-Ovest, dalla Compagnia Portuale alla Fondazione Cariciv; e anche della commissione che ha valutato i tanti lavori e scelto i vincitori.

Ester Spada, studentessa del Liceo Artistico, ricerverà i 500 euro messi a disposizione dalla Conad Nord-Ovest. A Gabriele Leone, del 2010, sempre del Liceo Artistico, che ha ottenuto il premo”Luigina Bianchi”, andrà un buono acquisti cartolibreria di 50 euro; mentre le autrici del disegno che ha ottenuto la menzione speciale da parte del comitato organizzatore (Alessia Vitiello, Sophia Paolacci, Giulia Matrone, Chiara Matrone, tutte ragazze dell’indirizzo Moda del Calamatta) riceverano quattro buoni acquisto da 25 euro.

In attesa della lunga, colorata, allegra e chiassosa sflata di domenica 2 marzo, “Io Faro Carnevale” fa tappa in via Risorgimento lunedì 24 alle ore 12.