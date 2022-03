Atletica, alla prima edizione del Trofeo Città di Ladispoli vincono Parisi e la Carnicelli - Terzo Binario News

Cambiano le stagioni, ma a Ladispoli Luca Parisi continua ad essere di casa. Il portacolori dell’Atl.La Sbarra lo scorso anno era stato secondo alla Ladispoli in Corsa disputata nel cuore dell’estate, questa volta ha centrato il bottino pieno alla prima edizione del Trofeo Città di Ladispoli, la gara nazionale Fidal sui 10 km che ha portato tantissimi appassionati ad affrontare la sfida sul lungomare, godendo di un clima che già sa di primavera.

La gara di Parisi è stata impeccabile e il riscontro cronometrico lo dimostra: 31’50”, a 5” dal tempo con cui concluse la prova in luglio alle spalle dell’eritreo Amanuel Freedom. Parisi ha chiuso con un consistente vantaggio sull’umbrio Fabio Conti (Atl.Winner Foligno) staccato di 26”, terzo Umberto Persi (AT Running) che era stato sul gradino più basso del podio anche nella prova estiva, a 58”.

In campo femminile grande prestazione di Chiara Carnicelli (Athl.Vaticana) che in 34’47” non solo si è aggiudicata la gara, ma è stata 15esima assoluta. Alle sue spalle seconda Silvia Nasso (Tirreno Atl.Civitavecchia) a 3’40” e terza Paola Patta (Pod.Solidarietà) a 3’57”.

Quella vissuta nella mattinata tirrenica è stata una giornata podistica davvero esaltante, resa possibile anche dall’interesse dell’amministrazione comunale presente nella persona dell’Assessore allo Sport Marco Milani che ha dato il via e al sindaco Alessandro Grando che ha premiato i migliori insieme al presidente della Fidal Regionale Fabio Martelli. Un grazie particolare va anche alla Podistica Alsium che ha collaborato alla gestione del percorso e ai ragazzi della scuola di atletica leggera del Gruppo Millepiedi, la società organizzatrice, che hanno svolto un’importante opera di volontariato nella gestione dei servizi. L Trofeo Città di Ladispoli non poteva nascere in maniera migliore.